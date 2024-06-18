В Рязани после урагана упал строительный кран

Инцидент случился в понедельник, 17 июня, около лицея № 52.

В Рязани после урагана упал строительный кран. Об этом сообщили в Telegram-канале «Рязань. Происшествия».

Инцидент случился в понедельник, 17 июня, около лицея № 52.

Ранее в Рязани произошел потоп. Образовались сильные пробки, на некоторых участках не работают светофоры. Также в городе в два раза выросли цены на такси. Из-за упавших на провода деревьев в городе встали троллейбусы. Также на проезде Шабулина в Рязани из-за сильного ветра снесло крышу здания.