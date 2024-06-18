В Рязани полицейские поймали 12-летнего подростка за рулем мопеда

Инцидент произошел в понедельник, 17 июня, в поселке Никуличи на улице Рязанской.

В Рязани полицейские поймали 12-летнего подростка за рулем мопеда. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел в понедельник, 17 июня, в поселке Никуличи на улице Рязанской.

Сотрудники ППСП остановили мопед и выяснили, что за рулем находится 12-летний рязанец.

Выяснилось, что мопед принадлежит родственнику несовершеннолетнего.

На мать ребенка составили протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ («Ненадлежащие исполнение родительских обязанностей по контролю за поведением несовершеннолетнего»).