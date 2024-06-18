В Рязани на улице Октябрьской провалился асфальт

Яма находится в центре пешеходной зоны.

В Рязани на улице Октябрьской провалился асфальт. Пост об этом во вторник, 18 июня, опубликовал Telegram-канал «Рязань».

"Провалился асфальт посередине пешеходной зоны в 100 метрах от ДК Приокский и по дороге в детскую поликлинику № 3. Адрес дырки в асфальте: Октябрьская, 14. Торчат сухие ветки из дырки, никаких ограждений. Восстановите, пожалуйста, пешеходную дорожку. Там ходят дети", -написал автор публикации.