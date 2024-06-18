В Казани отец избил сына во время приступа эпилепсии

В Казани отец избил сына во время приступа эпилепсии. Об этом во вторник, 17 июня, сообщил Telegram-канал «Инцидент Россия 112 ЧП».

Около подъезда многоквартирного дома мужчина на глазах дочери и жены наказывал ребенка пощечинами. Мальчик упал на асфальт и стал биться в конвульсиях. Родитель продолжал жестоко бить ребенка в беспомощном состоянии.

Мужчину задержали. Он объяснил, что якобы ударами пытался привести сына в чувство. В отношении родителя возбуждено уголовное дело.