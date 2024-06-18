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В Касимове открыли обновленный первый корпус Торговых рядов
Объект не функционировал 11 лет.

В Касимове открыли обновлённый первый корпус Торговых рядов. Об этом во вторник, 17 июня, сообщил вице-губернатор Артем Бранов на своей странице ВКонтакте.

«Объект культурного наследия федерального значения XIX века 11 лет стоял за забором, заколоченный. Центральная часть города представляла собой удручающее зрелище. Теперь это место, наконец, наполняется жизнью. Здесь создано интересное музейное пространство, работает туристический информационный центр, школа ремесел Касимовского историко-культурного музея-заповедника. Это новая точка притяжения для жителей и гостей города. С учетом растущего турпотока ставим задачу перед главой администрации Иваном Аркадьевичем Бахиловым обеспечить более 100 тысяч посещений музея в год», — написал Бранов.

Вместе с реконструкцией комплекса также провели благоустройство прилегающей территории. Вокруг памятника культуры обустроили рекреационную зону с фонтаном, местами для отдыха, мостовой, клумбами, освещением.

Вице-губернатор также посетил Елатьму.

«Обсудили дальнейшее благоустройство поселка. Благодаря участию в различных программах вслед за Касимовым Елатьма становится еще одной точкой постоянных туристических маршрутов», — заключил Артем Бранов.