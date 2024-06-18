В Госдуму внесут законопроект о штрафах за продажу энергетиков детям

Султан Хамзаев отметил, что ответственность за продажу энергетиков детям должна быть приравнена к ответственности за продажу алкоголя несовершеннолетним.

В Госдуму внесут законопроект о штрафах за продажу энергетиков детям. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на депутата Султана Хамзаева.

«Необходимо, чтобы за продажу энергетиков несовершеннолетним была ответственность для продавцов, тех, кто непосредственно реализовал эту продукцию, а также для предпринимателей — в случае неоднократной продажи энергетиков в торговой точке. Такой проект внесут в Госдуму», — заявил парламентарий.

Хамзаев отметил, что ответственность за продажу энергетиков детям должна быть приравнена к ответственности за продажу алкогольной продукции несовершеннолетним.

Ранее идею о введении ответственности за продажу энергетиков детям поддержал спикер Госдумы Вячеслав Володин.