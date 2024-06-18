В ДТП с грузовиком под Рязанью пострадали три человека

Авария случилась днем 17 июня на 12-м километре автодороги «Рязань-Спасск-Ижевское-Лакаш

В ДТП с грузовиком под Рязанью пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария случилась днем 17 июня на 12-м километре автодороги «Рязань-Спасск-Ижевское-Лакаш». По предварительной информации, 35-летний рязанец, управляя грузовиком «Ваф», столкнулся с автомобилем «Газ», под управлением 56-летнего жителя районного центра.

В результате происшествия водитель автомобиля «Газ», а также его пассажиры в возрасте 61-го года и 49-ти лет получили травмы. Их госпитализировали.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее появилось видео с места.