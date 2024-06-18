В ДТП на трассе М-5 в Рязанской области погибли семь человек, еще 13 пострадали

По данным канала, микроавтобус, легковушка и два грузовика столкнулись в Шиловском районе. 7 человек погибли на месте. 13 человек, в том числе троих детей, экстренно доставили в Шиловский медцентр.