В ДТП на трассе М-5 в Рязанской области погибли семь человек, еще 13 пострадали
По данным канала, микроавтобус, легковушка и два грузовика столкнулись в Шиловском районе. 7 человек погибли на месте. 13 человек, в том числе троих детей, экстренно доставили в Шиловский медцентр.
В ДТП на трассе М-5 в Рязанской области погибли семь человек, еще 13 пострадали. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По данным канала, микроавтобус, легковушка и два грузовика столкнулись в Шиловском районе. 7 человек погибли на месте. 13 человек, в том числе троих детей, экстренно доставили в Шиловский медцентр.
Полицейские исследуют место аварии, причины трагедии и виновные устанавливаются.
Ранее появилось видео с места. В прокуратуре Рязанской области уточнили, что в аварии погибли восемь человек. По факту ДТП возбудили уголовное дело.