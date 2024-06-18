Сотрудница рязанского КВЦ обманом получила 1,3 миллиона рублей

Уголовное дело направлено в суд.

Сотрудница рязанского КВЦ обманом получила 1,3 миллиона рублей. Об этом во вторник, 18 июня, сообщил Telegram-канал региональной прокуратуры .

По версии следствия, с февраля 2018 года по июль 2022 48-летняя обвиняемая на руководящей должности в МП «КВЦ» давала бухгалтерам указания о перечислении денег одному из контрагентов выше суммы, назначенной за оказанные им услуги.

Женщину признали виновной по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения в особо крупном размере).

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в Московский районный суд Рязани.