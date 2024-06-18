Сборная Турции со счетом 3:1 обыграла команду Грузии в матче Евро-2024

Первый гол забил Мерт Мюлдюр.

Сборная Турции обыграла команду Грузии со счетом 3:1 в матче первого тура группового этапа Евро-2024. Встреча состоялась в Дортмунде.

Турки вышли вперед на 25-й минуте после гола Мерта Мюлдюра, который отличился красивым ударом с лета с линии штрафной в ближнюю девятку.

Также Арда Гюлер стал самым молодым игроком в истории чемпионатов Европы, который забил в своей первой игре на турнире (19 лет и 114 дней). Турецкий футболист побил рекорд португальца Криштиану Роналду, который в своем первом матче на чемпионате Европы в 2004 году забил мяч в ворота греков в возрасте 19 лет и 128 дней.