Рязанский Роспотребнадзор рассказал о мерах профилактики ботулизма

Заболевание чаще всего возникает из-за герметически закрытых консервов, солений и копчений домашнего производства, куда не проникает воздух.

Рязанский Роспотребнадзор рассказал о мерах профилактики ботулизма. Об этом во вторник, 17 июня, сообщила пресс-служба ведомства.

Ботулизм — это острое пищевое отравление инфекционной природы в результате употребления продуктов, содержащих токсины Clostridium botulinum.

Чаще всего возникает из-за герметически закрытых консервов, солений и копчений домашнего производства, куда не проникает воздух, и создаются благоприятные условия для сохранения возбудителя болезни. При этом внешний вид, вкус и запах продуктов не изменяется.

Меры профилактики ботулизма:

не покупать консервы на рынке и у случайных лиц;

не консервировать продукты с признаками порчи и гнили;

не нарушать общепринятую технологию приготовления: уменьшать количество соли, уксуса, сокращать время тепловой обработки;

не употреблять в пищу консервы из вздувшихся банок.

Роспотребнадзор напоминает, что консервы нужно:

хранить только в холодильнике или в погребе;

перед употреблением в пищу подвергать термообработке в течение 15-20 минут.

При возникновении недомоганий немедленно обратитесь к врачу и обязательно сообщите, что употребляли в пищу консервы.