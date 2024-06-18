Рязанский Роспотребнадзор рассказал о мерах профилактики ботулизма
Заболевание чаще всего возникает из-за герметически закрытых консервов, солений и копчений домашнего производства, куда не проникает воздух.
Рязанский Роспотребнадзор рассказал о мерах профилактики ботулизма. Об этом во вторник, 17 июня, сообщила пресс-служба ведомства.
Ботулизм — это острое пищевое отравление инфекционной природы в результате употребления продуктов, содержащих токсины Clostridium botulinum.
Чаще всего возникает из-за герметически закрытых консервов, солений и копчений домашнего производства, куда не проникает воздух, и создаются благоприятные условия для сохранения возбудителя болезни. При этом внешний вид, вкус и запах продуктов не изменяется.
Меры профилактики ботулизма:
- не покупать консервы на рынке и у случайных лиц;
- не консервировать продукты с признаками порчи и гнили;
- не нарушать общепринятую технологию приготовления: уменьшать количество соли, уксуса, сокращать время тепловой обработки;
- не употреблять в пищу консервы из вздувшихся банок.
Роспотребнадзор напоминает, что консервы нужно:
- хранить только в холодильнике или в погребе;
- перед употреблением в пищу подвергать термообработке в течение 15-20 минут.
При возникновении недомоганий немедленно обратитесь к врачу и обязательно сообщите, что употребляли в пищу консервы.