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Рязанский минтэк назвал причины регулярного отключения света в центре города
Малков уточнил, что происходит с электричеством в центре города на протяжении двух недель. Силкин рассказал о трех причинах отключения света.

Во вторник, 18 июня, на заседании правительства замминистра министерства ТЭК и ЖКХ Александр Силкин назвал причины регулярного отключения света в Рязани.

Малков уточнил, что происходит с электричеством в центре города на протяжении двух недель. Силкин рассказал о трех причинах отключения света.

«Первая причина — 17 июня в районе Центробанка был проколот кабель. Подрядчики все восстановили, работали до 1:00. Вторая — в течение пяти-шести лет было упущено проведение плановых технических мероприятий по обслуживанию кабельных линий с учетом старения нагрузки. Город растет и строится, кабельное хозяйство старое, самое молодое 2023 года. Однако нагрузки не хватает. Для этого, совместно с РЭКом пересмотрели утвержденную часть инвестиционной и ремонтной программы. До 1 ноября максимально восстановим повреждения и проведем испытания кабельных линий, чтобы благополучно пройти зимний период. Третья причина: нехватка оперативно-ремонтного персонала из-за заработной платы», — сообщил замминистра.

Кроме того, Силкин отметил, что на сегодняшний день из 1800 фидеров (элементов распределительной кабельной или воздушной линии электропередачи, — прим.ред.) повреждены 210.

Малков подчеркнул, что ситуацию упустили, не занимались сетями, поэтому в Рязани нет должного резервирования.

«Для начала надо порядок внутри наводить. Добавлять финансирование, потому что ситуация не очень хорошая. Хочу видеть планы работ на несколько лет вперед и взаимодействия с другими организациями», — добавил губернатор.

Напомним, регулярно в центре города отключается свет. Малков запросил отчет о трехдневном отключении света в центре Рязани. Позже прокуратура организовала проверку из-за массового отключения света в Рязани.