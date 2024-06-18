Рязанцам рассказали о погоде на 19 июня
В среду, 19 июня, в регионе ожидается переменная облачность. Ночью пройдет небольшой, местами умеренный дождь, местами возможна гроза. Днем преимущественно без осадков.
Рязанцам рассказали о погоде на 19 июня. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.
В среду, 19 июня, в регионе ожидается переменная облачность. Ночью пройдет небольшой, местами умеренный дождь, местами возможна гроза. Днем преимущественно без осадков.
Ветер южной четверти, 5-10 метров в секунду, местами порывы 10-15 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит +15, +20 градусов, днем +23, +28 градусов.