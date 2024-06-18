Рязанцам назвали вакансии с зарплатой до 200 тысяч

Больше всего в областном центре может зарабатывать монолитчик.

Рязанцам назвали вакансии с зарплатой до 200 тысяч. Список опубликовал сервис SuperJob.

На первом месте по уровню дохода оказалась должность монолитчика с зарплатой от 180 до 200 тысяч рублей.

Также в Рязани ищут старшего менеджера по работе с ключевыми клиентами малого бизнеса с доходом от 106,5 тысяч рублей в месяц.

Водитель с категорией С (междугородние перевозки) может получать от 100 до 150 тысяч в месяц. На четвёртом месте вакансия директора предприятия с ежемесячным доходом также от 100 тысяч рублей. На пятом месте в списке — вакансия главного инженера проекта. Соискателю обещают от 100 тысяч рублей.