Рогозин предупредил о возможной подготовке ВСУ к наступлению

Об этом командир спецподразделения «Царские волки» рассказал в Telegram-канале.

Командир спецподразделения «Царские волки» Дмитрий Рогозин заявил, что ВСУ начали подготовку к наступлению. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Беспилотники „Баба Яга“ теперь используются противником ночью только для дистанционного минирования всех наших прифронтовых дорог. Так обычно делается перед наступлением», — написал Рогозин.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ готовят контрнаступление в Харьковской области. По его словам, Киеву помогают офицеры НАТО, а операцию планирует главком ВСУ Сырский.