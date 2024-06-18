Путин заявил, что повышение НДФЛ коснется не более 3,2% налогоплательщиков

Он также отметил, что изменения в налоговую систему должны быть приняты, по планам, в августе.

Путин заявил, что повышение НДФЛ коснется не более 3,2% налогоплательщиков. Об этом сообщает ТАСС.

Он также отметил, что изменения в налоговую систему должны быть приняты, по планам, в августе.

Напомним, Минфин предложил 5-ступенчатую прогрессию по НДФЛ с постепенным увеличением ставки от 13% до 22%. Законопроект о поправках в налоговую систему принял комитет Госдумы.