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Число погибших в массовом ДТП под Шиловом выросло до восьми
Установление всех обстоятельств, устранение последствий аварии, организация движения на участке дороги находятся на контроле в прокуратуре области.

Число погибших в массовом ДТП под Шиловом выросло до восьми. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале региональной прокуратуры.

По предварительным данным, утром 18 июня на 273 км автомобильной дороге М5 Урал в Шиловском районе произошло столкновение 4 автомобилей.

В результате ДТП пострадал 21 человек, из них 8 погибли на месте ДТП, 13 госпитализированы с различными травмами в медицинское учреждение, в том числе 3 детей.

На месте происшествия работает прокурор Шиловского района Рязанской области.

Установление всех обстоятельств, устранение последствий аварии, организация движения на участке дороги находятся на контроле в прокуратуре области.

Ранее появилось видео с места. Также сообщалось о 7 погибших. По факту ДТП возбудили уголовное дело.