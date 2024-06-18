Прокуратура организовала проверку из-за массового отключения света в Рязани

В ходе проверки будет дана оценка деятельности хозяйствующих субъектов, а также уполномоченных органов власти по бесперебойному обеспечению жителей города электрической энергией.

Прокуратура организовала проверку из-за массового отключения света в Рязани. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В сообщении указано, что по поручению прокурора области Дмитрия Коданева органами прокуратуры области проводится проверка исполнения законодательства об электроснабжении в Рязани в связи с многочисленными аварийными отключениями.

В ходе проверки будет дана оценка деятельности хозяйствующих субъектов, а также уполномоченных органов власти по бесперебойному обеспечению жителей города электрической энергией.