После смертельного ДТП в Рязанской области возбудили уголовное дело

Напомним, в аварии погибли 8 человек, еще 13 пострадали.

После смертельного ДТП в Рязанской области возбудили уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В сообщении указано, что по факту ДТП со смертельным исходом в Шиловском районе Рязанской области следователем следственной части следственного управления УМВД России по Рязанской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ.

Отмечается, что причиной ДТП стал выезд «ГАЗели» на встречную полосу.

Проводится предварительное расследование, на месте происшествия находятся руководители УМВД России по Рязанской области и областной Госавтоинспекции.

Напомним, в аварии погибли 8 человек, еще 13 пострадали. Среди пострадавших есть дети. Ранее появилось видео с места.