Рязанец гнался за ребенком с ножом

Инцидент произошел в понедельник, 17 июня, в поселке Секирино.

Житель Скопинского района гнался за ребенком с ножом. Информация появилась в группе «Скопин.инфо».

Инцидент произошел в понедельник, 17 июня, в 15:10. Уточняется, что мужчина погнался с ножом за ребенком. В этот же день, по словам автора поста, скопинец сломал забор пожилой соседке.

«Было написано два заявления в один день. И, как по сценарию, наша полиция отпустила его опять. Это не первый случай в поселке Секирино. И не первое заявление в адрес данного лица. Что ждут органы полиции?» — написано в публикации.

Инцидент прокомментировали в региональном УМВД.

«Два заявления о противоправных действиях 36-летнего жителя поселка Секирино поступали в отдела МВД России „Скопинский“, зарегистрированы в установленном порядке, по ним проводится проверка, в ходе которой будут решаться вопросы о возбуждении уголовного дела по статье 167 УК РФ (Повреждение чужого имущества) и по статье 119 УК РФ (Угроза убийством)» — отметили в ведомстве.