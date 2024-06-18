Очевидцы рассказали подробности смертельной аварии в Шиловском районе

Также появились новые кадры с места ДТП.

Очевидцы рассказали РЗН. инфо подробности смертельной аварии в Шиловском районе.

По информации собеседников, «ГАЗель», следовавшая из Сызрани, выехала на встречную полосу. Уточняется, что в ней находились 16 рабочих.

На «встречке» микроавтобус столкнулся с Land Rover. Погиб водитель внедорожника. Троих детей из Land Rover и женщину отправили в реанимацию.

Ранее стало известно, что в ДТП на трассе М-5 погибли восемь человек. Возбуждено уголовное дело.