Названа предварительная причина смертельного ДТП в Рязанской области
Предварительной причиной ДТП в Шиловском районе стал выезд «ГАЗели» на встречную полосу.
Названа предварительная причина смертельного ДТП в Рязанской области. Об этом сообщает региональное УМВД.
Предварительной причиной ДТП в Шиловском районе стал выезд «ГАЗели» на встречную полосу.
Напомним, в результате ДТП погибли восемь человек, еще 13 пострадали. Среди пострадавших есть дети. После ДТП полиция возбудила уголовное дело.
Видео: СК РФ по Рязанской области.