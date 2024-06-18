Названа предварительная причина смертельного ДТП в Рязанской области

Предварительной причиной ДТП в Шиловском районе стал выезд «ГАЗели» на встречную полосу.

Названа предварительная причина смертельного ДТП в Рязанской области. Об этом сообщает региональное УМВД.

Предварительной причиной ДТП в Шиловском районе стал выезд «ГАЗели» на встречную полосу.

Напомним, в результате ДТП погибли восемь человек, еще 13 пострадали. Среди пострадавших есть дети. После ДТП полиция возбудила уголовное дело.

Видео: СК РФ по Рязанской области.