Названа еще одна причина смертельного ДТП в Шиловском районе

Ее озвучили в эфире программы «ЧП» на телеканале НТВ.

Названа еще одна причина смертельного ДТП в Шиловском районе. Ее озвучили в эфире программы «ЧП» телеканала НТВ.

По информации источника, шофер пассажирской «ГАЗели» вез рабочих из Сызрани в Москву и мог уснуть за рулем.

Как уточнил ведущий программы, следователи рассматривают и другие версии произошедшего.

Ранее очевидцы рассказали РЗН. инфо подробности смертельной аварии в Шиловском районе. По информации собеседников, «ГАЗель», следовавшая из Сызрани, выехала на встречную полосу и спровоцировала ДТП.