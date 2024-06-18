На трассе М-5 образовалась пробка из-за смертельного ДТП под Шиловом

По словам очевидцев, движение перекрыли на четыре часа

На трассе М-5 образовалась пробка из-за смертельного ДТП под Шиловом. Об этом в редакции РЗН. инфо сообщили очевидцы.

Авария произошла утром во вторник, 18 июня, на 273 километре автомобильной дороги М-5 «Урал» в Шиловском районе. Из-за чего, по словам очевидцев, движение по федеральной трассе перекрыли на четыре часа. Пробка длиной более пяти километров образовалась со стороны Челябинска до Рязани.

Согласно данным из «Яндекс. Карт», движение по трассе М-5 затруднено.

Ранее выжившие в аварии под Шиловом рабочие рассказали РЗН. инфо о первых минутах после ДТП.

https://www.rzn.info/news/2024/6/18/vyzhivshie-v-avarii-pod-shilovom-rabochie-rasskazali-o-pervyh-minutah-posle-dtp-295557.html