На рязанской трассе произошло массовое ДТП с фурами

На 273 км автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва Уфа — Рязань Уфа — Пенза Уфа — Самара — Уфа — Челябинск временно организовано реверсивное движение.

На рязанской трассе произошло массовое ДТП с фурами. Об этом сообщает Telegram-канал «Рязань».

Авария случилась утром во вторник, 18 июня, в 12 километрах от Шилова. Столкнулись «ГАЗель», легковушка и две фуры.

В пресс-службе ФКУ «Поволжуправтодор» отметили, что из-за ДТП на 273 км дороги М-5 «Урал» «Москва Уфа — Рязань Уфа — Пенза Уфа — Самара — Уфа — Челябинск» временно организовано реверсивное движение.

Позже стало известно, что в аварии погибли семь человек. Еще 13 пострадали. В региональной прокуратуре уточнили, что число погибших выросло до 8. Возбуждено уголовное дело.