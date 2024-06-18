Минэкономразвития РФ разработало инвестиционную карту России

Минэкономразвития РФ совместно с Правительством Москвы разработало инвестиционную карту России. Она уже введена в эксплуатацию и доступна для российских и зарубежных предпринимателей и инвесторов.

На карте собрано более 15 тысяч инвестиционных площадок — от свободной земли под стройку до помещений для МСП.

На карте предприниматели смогут оценить деловое окружение будущего проекта: рынки сбыта, преференциальные режимы, наличие полезных ископаемых и инфраструктуры — от дорожного покрытия до сотовой связи. Если необходимые подключения отсутствуют, в карточках площадок указаны условия техприсоединения.

Карта позволяет искать площадки в разных регионах и сравнивать их возможности. Здесь собраны сведения о ключевых макроэкономических показателях субъектов России, которые могут оказать влияние на реализацию проекта. Все это позволяет оценивать затраты по проекту и подбирать меры государственной поддержки.

Регулярное наполнение и обновление инвестиционной карты обеспечивают региональные органы исполнительной власти и агентства инвестиционного развития.

Ранее Минэкономразвития разработало портал мер поддержки инвестпроектов. За 2023 год им воспользовались более 80 тысяч уникальных пользователей. Появились и новые меры поддержки, всего их 30 — это и помощь в кредитовании, преференциальные режимы, налоговые и тарифные льготы.

Федеральные и региональные меры поддержки для реализации новых инвестиционных проектов реализуются в соответствии с нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство».