Мэрия: разрешения на батуты выданы только в одном парке Рязани

Ранее рязанцы возмутились, что в сквере Скобелева испортили газон из-за батутного комплекса.

Рязанская мэрия рассказала редакции РЗН. инфо, что разрешения на установку батутов и аттракционов в весенне-летний период выданы только в ЦПКиО.

Ранее рязанцы возмутились, что в сквере Скобелева испортили газон из-за батутного комплекса. Как отметили в мэрии, размещение аттракционов не должно противоречить правилам благоустройства города.

«Устанавливать батуты на газонах, которые высаживаются в рамках благоустройства города, запрещено», — добавили в мэрии.

Однако на вопрос о штрафах за размещение батутов на газонах и восстановление зеленых насаждений администрация ничего не ответила.