Mash: стало известно о выжившем террористе, захватившем ростовский СИЗО

Стало известно о выжившем террористе, захватившем ростовский СИЗО. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации источника, когда медики попали на территорию изолятора, мужчина был единственным, кто дышал. Его госпитализировали и прооперировали. На данный момент он находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.

Уточняется, что после того, как мужчина придет в сознание, его будут допрашивать.

Напомним, в воскресенье, 16 июня, в Ростове-на-Дону обвиняемые захватили в заложники двух сотрудников СИЗО. Выяснилось, что они — сторонники террористической группировки ИГ*. Мужчины были вооружены. Их личности установили.

*террористическая организация, запрещена на территории РФ.