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Малков поручил Пшенникову выехать в Шилово для помощи пострадавшим в массовом ДТП
Павел Малков поручил министру здравоохранения региона Александру Пшенникову выехать в Шиловский межрайонный медицинский центр для координации усилий по спасению и оказанию необходимой медицинской помощи людям, пострадавшим в ДТП на федеральной трассе М-5.

Малков поручил Пшенникову выехать в Шиловский район для помощи пострадавшим в ДТП. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Во вторник, 18 июня, Павел Малков поручил министру здравоохранения региона Александру Пшенникову выехать в Шиловский межрайонный медицинский центр для координации усилий по спасению и оказанию необходимой медицинской помощи людям, пострадавшим в ДТП на федеральной трассе М-5.

«Оказывается вся необходимая помощь пострадавшим в ДТП. По моему поручению министр здравоохранения области выехал на место, чтобы координировать всю работу медиков. Все необходимые ресурсы у нас есть. Последствия аварии очень тяжелые, соответствующие службы будут разбираться, что послужило причиной этой трагедии», — заявил губернатор.

Напомним, в аварии погибли 8 человек, еще 13 пострадали. После ДТП полиция возбудила уголовное дело. Также в полиции назвали предварительную причину ДТП.