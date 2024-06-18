Малков поручил Пшенникову выехать в Шилово для помощи пострадавшим в массовом ДТП

Павел Малков поручил министру здравоохранения региона Александру Пшенникову выехать в Шиловский межрайонный медицинский центр для координации усилий по спасению и оказанию необходимой медицинской помощи людям, пострадавшим в ДТП на федеральной трассе М-5.

Малков поручил Пшенникову выехать в Шиловский район для помощи пострадавшим в ДТП. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Во вторник, 18 июня, Павел Малков поручил министру здравоохранения региона Александру Пшенникову выехать в Шиловский межрайонный медицинский центр для координации усилий по спасению и оказанию необходимой медицинской помощи людям, пострадавшим в ДТП на федеральной трассе М-5.

«Оказывается вся необходимая помощь пострадавшим в ДТП. По моему поручению министр здравоохранения области выехал на место, чтобы координировать всю работу медиков. Все необходимые ресурсы у нас есть. Последствия аварии очень тяжелые, соответствующие службы будут разбираться, что послужило причиной этой трагедии», — заявил губернатор.

Напомним, в аварии погибли 8 человек, еще 13 пострадали. После ДТП полиция возбудила уголовное дело. Также в полиции назвали предварительную причину ДТП.