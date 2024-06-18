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«КП-Рязань»: установлены личности шестерых погибших в ДТП с «Газелью» в Рязанской области
Об этом изданию рассказал источник в правоохранительных органах.

Стали известны личности шестерых погибших в ДТП в Шиловском районе. Об этом сообщило издание «КП-Рязань» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Все погибшие — русские мужчины в возрасте 22, 43, 45, 58, 59 и 62 лет, проживали не в Рязанской области», — заявил собеседник издания.

Напомним, авария произошла утром во вторник, 18 июня, на трассе М-5 «Урал». По предварительной информации, столкнулись микроавтобус, легковушка и два грузовика. Погибли восемь человек. Возбуждено уголовное дело.