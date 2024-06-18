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Италия рассматривает возможность передачи Украине ракет Storm Shadow
Уточняется, что окончательное решение по поставкам должны принять до июльского саммита НАТО.

Итальянские власти могут включить дальнобойные ракеты Storm Shadow в пакет военной помощи Украине. Об этом сообщило издание Fatto Quotidiano.

Уточняется, что список вооружений представят на заседании комитета парламента Италии по безопасности до конца июня. При этом среди поставляемого оружия могут быть ракеты Storm Shadow, способные доставать до территории России. Окончательное решение по поставкам должны принять до июльского саммита НАТО.