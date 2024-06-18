Хакеры опубликовали данные операторов беспилотников, которые атаковали Рязань

Часть из них судима за насилие над детьми, некоторые также входят в число националистов и последователей религиозных сект.

Хакеры RaHDit опубликовала данные более 1,2 тысяч операторов беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом во вторник, 18 июня, сообщили «Известия».

В списке указана информация полного состава 383-го отдельного полка дистанционно-управляемых летательных аппаратов ВСУ. Это подразделение, по данным Следственного комитета РФ, стоит за атаками на аэродромы Дягилево в Рязанской области, Энгельс в Саратовской области и Шайковка в Калужской области, которые привели к человеческим жертвам.

Часть операторов в выложенной хакерами базе судима за насилие над детьми, некоторые также входят в число националистов и последователей религиозных сект.