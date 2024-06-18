Госдума в I чтении приняла законопроект о введении миграционного режима высылки

Согласно тексту документа, мигранты, в отношении которых ввели режим, не смогут менять место пребывания в РФ без разрешения, выезжать за пределы региона или управлять транспортом.

Госдума в первом чтении приняла законопроект о введении миграционного режима высылки. Об этом сообщили «Известия».

Согласно тексту документа, мигранты, в отношении которых ввели режим, не смогут менять место пребывания в РФ без разрешения, выезжать за пределы региона или управлять транспортом.

Также в Госдуме в первом чтении приняли проект о праве органов внутренних дел принимать решения о выдворении иностранцев.