Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете продажи энергетиков детям

Норма может начать действовать уже с 1 сентября.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете продажи энергетиков детям. Об этом сообщил портал URA.ru.

В случае окончательного принятия документа норма начнет действовать с 1 сентября.

Также спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании поручил разработать проект о штрафах за продажу энергетиков детям. Помимо этого он предложил запретить продажу и употребление таких напитков в думе.