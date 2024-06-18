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Глава рязанского Минздрава рассказал о состоянии пострадавших в ДТП под Шиловом
Одного пострадавшего экстренно прооперировали.

Министр здравоохранения Рязанской области Александр Пшенников рассказал о состоянии пострадавших в ДТП под Шиловом. Об этом он написал на странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, семь бригад «скорой» выехали на место происшествия после известия об аварии. Работали три бригады Территориального Центра медицины катастроф, они доставили в Рязань двух взрослых и одного ребенка.

Мать и двое детей находятся в состоянии средней тяжести. Их доставили в рязанскую больницу. На лечении в Шиловском ММЦ остаются семь человек. Их состояние оценивается как тяжелое и средней степени тяжести. Одного человека специалисты Шиловского ММЦ экстренно прооперировали.

«Эффективное оказание помощи пострадавшим стало возможно, в частности, благодаря координационным действиям главного врача Шиловского ММЦ Татьяны Манакиной и руководителя Территориального Центра медицины катастроф Александра Кошкина. Они сработали профессионально и быстро! Вся необходимая медицинская помощь пострадавшим оказывается в полном объеме, боремся за жизнь каждого!» — заявил Пшенников.