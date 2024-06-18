ГК «Зелёный сад» выпустила фильм о поездке сотрудников в Брест

Представители компании-застройщика приехали в белорусский город накануне Дня победы. Рязанцы приняли участие в торжествах в честь 80-летия с момента освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

В киноленте участники делегации поделились впечатлениями от праздничного парада и Марша Победы, который завершился возложением еловой гирлянды и 24 именных букетов к мемориалу «Брестская крепость-герой». Рязанцам понравились экскурсия по центру города, где они встретили легендарного фонарщика, зажигающего уличное освещение, и поездка в нацпарк Беловежская пуща. Все сотрудники «Зелёного сада» отметили тёплый приём и гостеприимство белорусов.