Для жителей Рязанской области выпустили метеопредупреждение

По данным синоптиков, в ближайший час с сохранением до конца суток 18 июня и ночью 19 июня на территории Рязанской области ожидаются дожди, местами сильные, грозы.

Для жителей Рязанской области выпустили метеопредупреждение. Оно появилось на сайте регионального ГУ МЧС.

По данным синоптиков, в ближайший час с сохранением до конца суток 18 июня и ночью 19 июня на территории Рязанской области ожидаются дожди, местами сильные, грозы.

В отдельных районах пройдет с ливнем и градом, местами шквалистое усиление ветра порывами 13-18 метров в секунду.