Артемов рассказал, когда в Рязани ликвидируют последствия урагана

Артемов отметил, что за полчаса 17 июня выпала треть месячной нормы осадков и силами дирекции благоустройства, УРТ и городского управления ГОЧС проводились восстановительные работы.

Во вторник, 18 июня, на заседании правительства мэр Виталий Артемов рассказал, когда в Рязани ликвидируют последствия урагана.

Малков подчеркнул, что рязанцы активно сообщают в соцсетях о мусоре, упавших деревьях и затопленных улицах после урагана, и поинтересовался, когда уберут его последствия. Артемов отметил, что за полчаса 17 июня выпала треть месячной нормы осадков и силами дирекции благоустройства, УРТ и городского управления ГОЧС проводились восстановительные работы.

«У нас работало шесть единиц техники ДБГ, две единицы техники УРТ и четыре единицы — ГОЧС. Также работали три бригады по откачке воды. На данный момент известно о 27 упавших деревьях в зоне ДБГ, собираем информацию по деревьям во дворах. 12 деревьев вчера убрали, где они мешали проезду. Четыре — упали на проезжую часть, силами ДБГ и УРТ попилили и вывозим порубочные остатки», — добавил Артемов.

Кроме того, мэр города сообщил, что все упавшие баннеры демонтировали, со строительным краном на улице Космонавтов разбираются, а также до 28 июня восстановят светофор на перекрестке улиц Есенина и Фирсова.

«18 июня убираем порубочные остатки, 19 июня объедем город. В течение трех-четырех дней все последствия урагана мы уберем», — рассказал Артемов.

Ранее в Рязани произошел потоп. Образовались сильные пробки, на некоторых участках не работали светофоры. Также в городе в два раза выросли цены на такси. Из-за упавших на провода деревьев в городе встали троллейбусы. Также на проезде Шабулина в Рязани из-за сильного ветра снесло крышу здания. И упал строительный кран около лицея № 52.