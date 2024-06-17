Житель Челябинска до смерти забил мать

Жителя Челябинска осудят за убийство матери. Об этом сообщил портал URA.ru .

Уточняется, что инцидент произошел в марте. 38-летний мужчина поругался с 56-летней матерью. Будучи пьяным, он набросился на женщину и нанес множество ударов руками и ногами. От полученных травм пострадавшая умерла в больнице.

Мужчину задержали, на него завели дело по части 4 статьи 111 УК РФ («умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего»). Дело направлено в суд.