В Волгограде «толпа» жестоко избила женщину и двух мужчин

В Волгограде «толпа» жестоко избила женщину и двух мужчин. Об этом сообщает портал V1.ru.

По данным издания, конфликт произошел из-за замечания вести себя потише.

После драки женщина лежала без сознания, еще двое мужчин были избиты. Соседи вызвали полицию и скорую помощь.

Нападавших было четверо.

Пострадавшая получила сразу два удара кулаками в лицо, а после падения, ее продолжили избивать ногами. У женщины сломаны ребра, диагностирован сотрясение мозга.