В Сасовском районе женщину осудили за кражу кошелька с деньгами

Уточняется, что она совершила преступление в период отсрочки лишения свободы по предыдущему приговору.

В Сасовском районе женщину осудили за кражу кошелька с деньгами. Об этом со ссылкой на местный райсуд сообщило издательство «Пресса».

Инцидент произошел 11 апреля. Суд установил, что женщина увидела на полу в зале обслуживания клиентов ПАО «РЭСК» кошелек и забрала его. Выяснилось, что предмет, в котором находилось восемь тысяч рублей, потерял один из клиентов.

Женщина признала вину.

Суд учел смягчающие обстоятельства: у сасовки малолетний ребенок, также она полностью возместила ущерб. Однако стало известно, что женщина совершила кражу в период отсрочки лишения свободы по предыдущему приговору. Ее приговорили к трем годам лишения свободы в колонии общего режима с отсрочкой до достижения ребенком виновной 14-летнего возраста. Приговор не вступил в законную силу.