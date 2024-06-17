В Сараевском районе мужчине дали почти 3 года колонии за пьяное вождение и угрозу убийством

Суд признал его виновным по двум статьям. Ему назначили 2 года 10 месяцев колонии общего режима.

В Сараевском районе мужчине дали почти 3 года колонии за пьяное вождение и угрозу убийством. Об этом сообщает ИД « Пресса ».

По данным следствия, житель села Муравлянка был неоднократно судим. В декабре прошлого года он угрожал убийством своей знакомой, а чуть позже, в феврале 2024 года, он дважды пьяным садился за руль автомобиля.

Суд признал его виновным по двум статьям. Ему назначили 2 года 10 месяцев колонии общего режима.