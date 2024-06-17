В Рязанской области возобновили Единую ипотеку от ДОМ. РФ

В Рязанской области возобновлено действие региональной программы льготной ипотеки для работников бюджетной и IT-сфер. С ее помощью заемщики могут оформить кредит на жилье в новостройках на 2% ниже размера процентной ставки, установленной банком, на сумму до 6 млн рублей.

«Сегодня регион продляет действие льготной ипотечной программы, действующей на территории субъекта, на фоне высокого спроса на нее. Программа снижает финансовую нагрузку на заёмщиков, повышает доступность жилья и жилищного кредитования в целом. Кроме того, она является еще одним способом привлечения инвестиций в регион, так как обеспечивает дополнительный спрос на рынке первичного жилья», — отметил заместитель директора подразделения АО «ДОМ.РФ» «Государственные программы в жилищной сфере» Сергей Овсянкин.

Единая ипотека, оператором которой выступает ДОМ. РФ, реализована в 11 регионах России. В рамках программы в 2023 году кредиты получили более 1,5 тыс. семей на сумму более 7 млрд рублей.

«Возобновление программы льготного ипотечного кредитования для работников бюджетной и ИТ-сферы в Рязанской области, безусловно, является положительным моментом для нашего региона. Программа направлена на повышение рождаемости, снижение финансовой нагрузки на представителей данных профессий и в целом способствует поддержке строительной отрасти в нашем регионе. Благодаря ее реализации в Рязанской области жилищные условия улучшили 309 семей», — прокомментировал министр строительного комплекса Рязанской области Дмитрий Василевский.

Оформить единую ипотеку можно в Сбербанке. Заявки на льготную ипотеку принимаются по адресу: г. Рязань, ул. Маяковского, д. 37.

Справка.

Единая ипотечная программа запущена в 2021 году, она позволяет стандартизировать льготные региональные ипотечные программы. Это делает меры поддержки более доступными для граждан, обеспечивает их адресную направленность. При этом гражданам доступно максимальное количество мер господдержки федерального и регионального уровней.