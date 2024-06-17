В Рязанской области задержали банду наркоторговцев

Задержаны 17 человек.

В Рязанской области возбудили уголовное дело против банды наркоторговцев. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По данным полиции, в течении 2023 года сотрудники ГУНК МВД России и УНК УМВД России по Рязанской области задержали 17 человек по подозрению в распространении наркотиков синтетического и растительного происхождения через нелегальный онлайн-магазин. Преступниками оказались жители Рязани и Московской области в возрасте от 20 до 48 лет, среди них — три женщины и двое граждан одной из стран северной Африки. Шесть человек ранее были судимы за различные преступления.

По версии следствия, под руководством анонимных организатора и кураторов участники банды доставляли в Рязанскую область крупные партии наркотиков, фасовали их на разовые дозы и сбывали бесконтактным способом. Отмечается, что подозреваемые не были знакомы друг с другом, строго соблюдали правила конспирации.

В результате рейдов полицейские выявили не менее 19 тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотиков. Оперативники и следователи в ходе личного досмотра участников банды, из мест тайниковых закладок и на съемных квартирах изъяли более 5 кг наркотиков синтетического и растительного происхождения.

Предварительно, участники криминальной схемы распространяли наркотики на территории Рязанской, Московской, Псковской, Тверской, Ярославской, Ленинградской, Воронежской и Ростовской областей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 210 УК РФ («Участие в преступном сообществе!). Оно соединено в одно производство с уголовными делами о сбыте наркотиков, которые были ранее возбуждены в отношении участников данного наркомагазина.

16 фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, 1 — домашний арест. Предварительное расследование продолжается.