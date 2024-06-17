В Рязанской области полицейские проведут рейд «Тонировка»

В понедельник, 17 июня, инспекторы будут останавливать транспортные средства, стекла которых не соответствуют установленным требованиям.

В Рязанской области полицейские проведут рейд «Тонировка». Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

В понедельник, 17 июня, инспекторы будут останавливать транспортные средства, стекла которых не соответствуют установленным требованиям.

За данное нарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в 500 рублей