В Рязанской области полицейские проведут рейд «Тонировка»
В понедельник, 17 июня, инспекторы будут останавливать транспортные средства, стекла которых не соответствуют установленным требованиям.
В Рязанской области полицейские проведут рейд «Тонировка». Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
В понедельник, 17 июня, инспекторы будут останавливать транспортные средства, стекла которых не соответствуют установленным требованиям.
За данное нарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в 500 рублей