В Рязанской области поймали 11-летнюю девочку за рулем мопеда

Инцидент произошел в Спасском районе в деревне Собчаково. 11-летняя девочка управляла мопедом «Райкер РС».

В Рязанской области поймали 11-летнюю девочку за рулем мопеда. Об этом сообщает пресс-служба региональной ГАИ.

Инцидент произошел в Спасском районе в деревне Собчаково. 11-летняя девочка управляла мопедом «Райкер РС».

По факту нарушения были составлены административные материалы в отношении родителей подростка. Им выдано уведомление о недопущении действий, создающих условия для совершения административных правонарушений, а также возбуждено административное дело по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.