В Рязани прошел второй семейный фестиваль «МамаПапаFEST»

Его посетили более 600 взрослых и детей

В Рязани 14 и 15 июня на базе МБУДО «ЦДТ «Феникс» и ОАНО «Школа 360» прошел второй региональный семейный образовательный фестиваль «МамаПапаFEST».

В этом году событие посетили более 600 взрослых и детей. Для гостей работали свыше 28 детских площадок, выступали 27 лекторов из Москвы и Рязанской области.

Темой этого года стала безопасность, охрана детства, психологическое здоровье и безопасность цифрового пространства. Фестиваль разделили на два трека: 14 июня состоялся трек «Дошкольное детство», 15 июня — трек «Школьное детство».

«Благодарю всех участников, которые доверили нам себя, свои умы и своих детей, но еще больше хочу поблагодарить организаторов данного фестиваля. Педагоги Школы 360 и ЦДТ «Феникс» — это отличная команда! Для нас очень важно было создать это событие, потому что Школа 360 растет и развивается, у нас открывают студии дополнительного образования, запущены летние интенсивы, поэтому открывать двери для новых гостей — это одно из приоритетных направлений сейчас», — сказала Мария Дановская, директор ОАНО «Школа 360».

«Семья — это главная ценность, воспитание детей — это большая ответственность. Я рад, что на фестивале получилось сделать не только событийную программу, но и затронуть важные темы родительства. Правительство региона со своей стороны обещает поддержку третьего регионального семейного образовательного фестиваля «МамаПапаFEST», — заверил министр труда и социальной защиты населения Рязанской области Денис Тараканов.

В первый день фестиваля на открытии были награждены активные семьи-участники, благодарности вручал начальник управления образования и молодёжной политики администрации Рязани Татьяна Васильевна Сарычева.