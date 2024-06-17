В Рязани планируют отремонтировать дорогу до Карцево за 175,8 миллионов рублей

В Рязани отремонтируют дорогу от Восточной окружной до оврага в поселке Карцево за 175,8 миллионов рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.
Управление дорожного хозяйства и транспорта выделило 175 млн 782 тысячи 20 рублей. Подрядчик повалит деревья и выкорчевает пни, снимет имеющееся асфальтовое покрытие и положит новое, сделает освещение, укрепит обочины, заменит бордюры, отремонтирует тротуары, нанесет разметки и установит дорожные знаки и остановочный павильон. А также посеет газоны.
Согласно документации, целью ремонта является проведение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги. Капитальный ремонт планируется выполнить на участке дороги протяженностью 3,162 км.
Работы планируется выполнить до 1 октября 2024 года.