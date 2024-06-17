В Рязани на 49 перекрестках заменят камеры и светофоры за 20,1 миллиона рублей

Работы планируется выполнить до 26 сентября.

В Рязани на 49 перекрестках установят камеры и светофоры за 20,1 миллиона рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Управление дорожного хозяйства и транспорта выделило 20 млн 150 тысяч 732 рубля. Подрядчик установит и настроит камеры транспортных потоков предназначенных для обнаружения транспортных средств и определения параметров их движения в двух направлениях и обновит программное обеспечение.

Согласно документации, установят 44 камеры дневного и ночного наблюдения для контроля ситуации на перекрестках, 11 видеодетектеров транспортных потоков с совмещенной функцией визуального контроля, зоны обнаружения и анализа транспортных потоков, 9 транспортных и 18 пешеходных светофоров.

Установить камеры и светофоры планируется на перекрестках улиц:

с Московским шоссе — Юбилейной, Народным бульваром, Западной, Мервинской, съездом к ТРЦ «Премьер» и «Барс», Михайловским шоссе;

с проездом Шабулина и 1-й Красной;

с Первомайским проспектом — Вокзальной, проездом Завражнова, Дзержинского, Типанова, Каширина (в том числе мост через реку Трубеж на дороге Рязань — Борки), Маяковского;

с Каширина — Семинарской и Солнечной;

с Соборной и Ленина;

с Ленина — Почтовой, Свободы, Введенской, Есенина;

с Циолковского — Новой и проездом Яблочкова;

с Куйбышевским шоссе — Трудовой, Рязанской, съездом к ДСК и заводу «Рязцветмет»;

с Дзержинского и Высоковольтной;

с Гагарина и Семашко;

с Касимовского шоссе и Кальной;

с Новоселов и Тимакова;

с Семинарской — Павлова и Сенной;

с Чапаева и Пролетарской;

с Крупской — Западной и Костычева;

с Бирюзова и Интернациональной;

с Островского — Высоковольтной и Чкалова;

со Станкозаводской и Космонавтов;

с проездом Яблочкова и Тимуровцев;

с Высоковольтной и Весенней;

с Горького и Новой;

с Гагарина — Полетаева и Черновицкой;

с Черновицкой — Островского и Щорса;

с Маяковского и Свободы.

Работы планируется выполнить до 26 сентября.