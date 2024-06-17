В Рязани на 49 перекрестках заменят камеры и светофоры за 20,1 миллиона рублей

В Рязани на 49 перекрестках установят камеры и светофоры за 20,1 миллиона рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.
Управление дорожного хозяйства и транспорта выделило 20 млн 150 тысяч 732 рубля. Подрядчик установит и настроит камеры транспортных потоков предназначенных для обнаружения транспортных средств и определения параметров их движения в двух направлениях и обновит программное обеспечение.
Согласно документации, установят 44 камеры дневного и ночного наблюдения для контроля ситуации на перекрестках, 11 видеодетектеров транспортных потоков с совмещенной функцией визуального контроля, зоны обнаружения и анализа транспортных потоков, 9 транспортных и 18 пешеходных светофоров.
Установить камеры и светофоры планируется на перекрестках улиц:
- с Московским шоссе — Юбилейной, Народным бульваром, Западной, Мервинской, съездом к ТРЦ «Премьер» и «Барс», Михайловским шоссе;
- с проездом Шабулина и 1-й Красной;
- с Первомайским проспектом — Вокзальной, проездом Завражнова, Дзержинского, Типанова, Каширина (в том числе мост через реку Трубеж на дороге Рязань — Борки), Маяковского;
- с Каширина — Семинарской и Солнечной;
- с Соборной и Ленина;
- с Ленина — Почтовой, Свободы, Введенской, Есенина;
- с Циолковского — Новой и проездом Яблочкова;
- с Куйбышевским шоссе — Трудовой, Рязанской, съездом к ДСК и заводу «Рязцветмет»;
- с Дзержинского и Высоковольтной;
- с Гагарина и Семашко;
- с Касимовского шоссе и Кальной;
- с Новоселов и Тимакова;
- с Семинарской — Павлова и Сенной;
- с Чапаева и Пролетарской;
- с Крупской — Западной и Костычева;
- с Бирюзова и Интернациональной;
- с Островского — Высоковольтной и Чкалова;
- со Станкозаводской и Космонавтов;
- с проездом Яблочкова и Тимуровцев;
- с Высоковольтной и Весенней;
- с Горького и Новой;
- с Гагарина — Полетаева и Черновицкой;
- с Черновицкой — Островского и Щорса;
- с Маяковского и Свободы.
Работы планируется выполнить до 26 сентября.