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В Рязани на 49 перекрестках заменят камеры и светофоры за 20,1 миллиона рублей
Работы планируется выполнить до 26 сентября.

В Рязани на 49 перекрестках установят камеры и светофоры за 20,1 миллиона рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Управление дорожного хозяйства и транспорта выделило 20 млн 150 тысяч 732 рубля. Подрядчик установит и настроит камеры транспортных потоков предназначенных для обнаружения транспортных средств и определения параметров их движения в двух направлениях и обновит программное обеспечение.

Согласно документации, установят 44 камеры дневного и ночного наблюдения для контроля ситуации на перекрестках, 11 видеодетектеров транспортных потоков с совмещенной функцией визуального контроля, зоны обнаружения и анализа транспортных потоков, 9 транспортных и 18 пешеходных светофоров.

Установить камеры и светофоры планируется на перекрестках улиц:

  • с Московским шоссе — Юбилейной, Народным бульваром, Западной, Мервинской, съездом к ТРЦ «Премьер» и «Барс», Михайловским шоссе;
  • с проездом Шабулина и 1-й Красной;
  • с Первомайским проспектом — Вокзальной, проездом Завражнова, Дзержинского, Типанова, Каширина (в том числе мост через реку Трубеж на дороге Рязань — Борки), Маяковского;
  • с Каширина — Семинарской и Солнечной;
  • с Соборной и Ленина;
  • с Ленина — Почтовой, Свободы, Введенской, Есенина;
  • с Циолковского — Новой и проездом Яблочкова;
  • с Куйбышевским шоссе — Трудовой, Рязанской, съездом к ДСК и заводу «Рязцветмет»;
  • с Дзержинского и Высоковольтной;
  • с Гагарина и Семашко;
  • с Касимовского шоссе и Кальной;
  • с Новоселов и Тимакова;
  • с Семинарской — Павлова и Сенной;
  • с Чапаева и Пролетарской;
  • с Крупской — Западной и Костычева;
  • с Бирюзова и Интернациональной;
  • с Островского — Высоковольтной и Чкалова;
  • со Станкозаводской и Космонавтов;
  • с проездом Яблочкова и Тимуровцев;
  • с Высоковольтной и Весенней;
  • с Горького и Новой;
  • с Гагарина — Полетаева и Черновицкой;
  • с Черновицкой — Островского и Щорса;
  • с Маяковского и Свободы.

Работы планируется выполнить до 26 сентября.