В Рязани дерево упало на проезжающий мимо автомобиль

Инцидент произошел на улице Чернышевского

В Рязани дерево упало на проезжающий мимо автомобиль. Об этом сообщили в группе «Подслушано в Рязани».

Инцидент произошел на улице Чернышевского. Дерево упало на проезжавший мимо автомобиль.

Информации о пострадавших нет.

Ранее в Рязани произошел потоп. Образовались сильные пробки, на некоторых участках не работают светофоры. Также в городе в два раза выросли цены на такси. Из-за упавших на провода деревьев в городе встали троллейбусы. Также на проезде Шабулина в Рязани из-за сильного ветра снесло крышу здания.